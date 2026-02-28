Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: In der Partie am Samstag war die SG Wippertal (flex) gegenüber der JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) machtlos und wurde mit 3:6 (1:1) vom Platz gefegt.

Mansfeld/MTU. Die SG Wippertal (flex) und die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 3:6 (1:1).

Es waren bereits 29 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Elias Valentin für JSG traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Gordon Kindeleit den Ball ins Netz (30.).

Gleichstand. Die JSGer schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Mit einem Doppelpack von Elias Valentin erlangte die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) einen Vorsprung. Die Mansfelder blieben ihnen auf den Fersen. Jason Sturm schoss und traf in Minute 66. Brenzlich wurde die Situation für die JSGer nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 2:4 aus. Valentin schoss und traf in Minute 73 ein weiteres Mal. Zu all dem Jammer lenkte der Mansfelder den Ball in der 84. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die JSGer konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Till Krüger schoss und traf in der 87. Minute. Spielstand 6:2 für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Nach wenigen Momenten gelang es Julius Randhahn, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (90.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Gießler, Sturm, Kindeleit, Schinke (90. Beutler), Apelt, Randhahn, Porth (62. Vondran), Kaiser (62. Thomas)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Hattwig, Schaibler, Krüger (88. Schmidt), Siebert (50. Brach), Störmer, Valentin, Thiede (35. Theuring), Ruß (60. Zabel)

Tore: 0:1 Elias Valentin (29.), 1:1 Gordon Kindeleit (30.), 1:2 Elias Valentin (51.), 1:3 Elias Valentin (54.), 2:3 Jason Sturm (66.), 2:4 Elias Valentin (73.), 2:5 Cedric Schinke (84.), 2:6 Till Krüger (87.), 3:6 Julius Randhahn (90.); Schiedsrichter: Nico Niedzwiedz (Luth.Eisleben); Zuschauer: 44