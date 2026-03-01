Deutlich unterlegen zeigte sich die JSG Mansfelder Grund in der Partie gegen die SG Buna Halle-Neustadt letztes Wochenende in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Helbra/MTU. Vor 22 Zuschauern hat sich das Team von Ronny Kühne mit 0:5 (0:2) gegen Halle-Neustadt geschlagen geben müssen.

Fabrice Ballhaus (SG Buna Halle-Neustadt) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Ballhaus (39.) erzielt wurde.

JSG Mansfelder Grund liegt 0:2 zurück – 39. Minute

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Heiko Volkhardt im gegnerischen Tor. Ballhaus traf in Minute 66 und Lucas Frank Seym in Minute 80. Spielstand 4:0 für die SG Buna Halle-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Nach wenigen Momenten gelang es Moritz Riethe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 auszubauen (82.).

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – SG Buna Halle-Neustadt

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Janzen (72. Hofmann), Zeuch, Peuckert (46. Sprenger), Burghardt, Göbel, Weißenborn, Jalowietzki, Wernicke, Rothe, Lange

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Abdulhamid, Riethe, Solyman (46. Hamo), Seym, Vernau, Dong, Ali (46. Wagner), Ballhaus, Taher, Ivanko

Tore: 0:1 Fabrice Ballhaus (34.), 0:2 Fabrice Ballhaus (39.), 0:3 Fabrice Ballhaus (66.), 0:4 Lucas Frank Seym (80.), 0:5 Moritz Riethe (82.); Schiedsrichter: Steffen Klaus (Sangerhausen); Zuschauer: 22