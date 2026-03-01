Deutlich unterlegen zeigte sich die JSG Mansfelder Grund in der Partie gegen die SG Buna Halle-Neustadt am vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Es waren bereits 34 Minuten des Spiels vergangen, als Fabrice Ballhaus für Halle-Neustadt traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Hallenser legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Ballhaus der Torschütze (39.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Ballhaus traf in Minute 66 und Lucas Frank Seym in Minute 80. Spielstand 4:0 für die SG Buna Halle-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Nur kurz darauf gelang es Moritz Riethe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 auszubauen (82.).

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – SG Buna Halle-Neustadt

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Wernicke, Burghardt, Zeuch, Lange, Peuckert (46. Sprenger), Weißenborn, Göbel, Jalowietzki, Rothe, Janzen (72. Hofmann)

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Solyman (46. Hamo), Ballhaus, Dong, Abdulhamid, Seym, Vernau, Ali (46. Wagner), Taher, Ivanko, Riethe

Tore: 0:1 Fabrice Ballhaus (34.), 0:2 Fabrice Ballhaus (39.), 0:3 Fabrice Ballhaus (66.), 0:4 Lucas Frank Seym (80.), 0:5 Moritz Riethe (82.); Schiedsrichter: Steffen Klaus (Sangerhausen); Zuschauer: 22