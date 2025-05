Die JSG Brachstedt/Oppin errang am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 50 Zuschauern einen klaren 4:1 (1:0)-Sieg gegen den VfB Oberröblingen.

Landsberg/MTU. Die 50 Besucher auf dem Sportplatz Oppin haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die JSGer schlugen das Team aus Oberröblingen mit 4:1 (1:0) souverän.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Yannik Grosch das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Kurz nach der Pause musste der Schiedsrichter handeln. Der VfB Oberröblingen kassierte einmal Gelb (50.). In der zweiten Halbzeit setzte JSG noch einen drauf: In Minute 55 wurde ein weiteres Tor durch Maximilian Weidinger erzielt.

JSG Brachstedt/Oppin baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 55

Es sah nicht gut aus für den VfB Oberröblingen. In Minute 61 gelang es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Tom Bengelsdorf traf für JSG in Minute 70. Spielstand 3:1 für die JSG Brachstedt/Oppin.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 12

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB Oberröblingen musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Schon fünf Minuten darauf konnte Bengelsdorf (JSG) den Ball erneut über die Linie bringen (75.). Mit 4:1 gingen die JSGer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: JSG Brachstedt/Oppin – VfB Oberröblingen

JSG Brachstedt/Oppin: Brückner – Grosch, Thürer, Albrecht, Schroeder, Hildebrand, Gloistein (65. Conde), Bengelsdorf, Einenkel, Weidinger, Hirschel (35. Hellie)

VfB Oberröblingen: Wiltschka – Altenburg, Engert, Altenburg, Würzburg, Wenske, Stutterheim, Strese, Jänisch (60. Tröster), Beck, Kavalier

Tore: 1:0 Yannik Grosch (31.), 2:0 Maximilian Weidinger (55.), 2:1 Mika Altenburg (61.), 3:1 Tom Bengelsdorf (70.), 4:1 Tom Bengelsdorf (75.); Schiedsrichter: Enrico Betke (Petersberg); Zuschauer: 50