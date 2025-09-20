Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem unrühmlichen Endstand von 0:7 (0:3) verließ die JSG Halle Nord am Samstag den Sportplatz Seeben in Halle. Der BSV Halle-Ammendorf fuhr siegreich nach Hause.

Halle/MTU. Die 30 Zuschauer auf dem Sportplatz Seeben haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber JSG Halle Nord ein ernüchterndes 0:7 (0:3) einstecken musste.

Nach elf Minuten schoss Dustin Scheller das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Hallenser legten in der 36. Minute nach. Diesmal war Lias Noah Eitner der Torschütze.

JSG Halle Nord liegt 0:2 im Rückstand – 36. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Elias Meisel traf in Minute 44, Lukas Rötzschke in Minute 51 und Sean-Anthony Apelt zweimal in Minute 55 und 69. Spielstand 6:0 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Die Hallenser wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite verließen Niklas Winter für Leon Warnecke und Maximilian-Elias Pötzsch für Abdoul Moulin Sare den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Leon Warnecke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:7 zu erweitern (89.). Die JSG Halle Nord rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: JSG Halle Nord – BSV Halle-Ammendorf

JSG Halle Nord: Hönicke – Hengmith (38. Hufenreiter), Theibach (46. Meisterknecht), Machatsch, Marks (58. Renner), Simmert, Heumann, Renneberg, Dreier, Hapke (32. Wendler), Eichhorn (28. Wiesen)

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Metzler, Meisel (68. Lebenda), Scheller, Elsner, Eitner, Winter (71. Warnecke), Schwabach (46. Müller), Pötzsch (73. Sare), Rötzschke, Apelt

Tore: 0:1 Dustin Scheller (11.), 0:2 Lias Noah Eitner (36.), 0:3 Elias Meisel (44.), 0:4 Lukas Rötzschke (51.), 0:5 Sean-Anthony Apelt (55.), 0:6 Sean-Anthony Apelt (69.), 0:7 Leon Warnecke (89.); Schiedsrichter: Mohammad Fareed Safi (Halle); Zuschauer: 30