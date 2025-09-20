In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI kassierte die JSG Halle Nord am Wochenende eine bittere Pleite gegen den BSV Halle-Ammendorf und ging 0:7 (0:3) vom Platz.

Halle/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft um Andreas Kiesow hat am Samstag vor 30 Zuschauern auf dem Sportplatz Seeben ganze sieben Treffer einstecken müssen. Das Spiel endete 0:7 (0:3).

Dustin Scheller traf für den BSV Halle-Ammendorf in Spielminute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Hallenser waren aber noch längst nicht fertig: Neun Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Lias Noah Eitner erzielt.

JSG Halle Nord sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 36

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Matthias Winter im gegnerischen Tor. Elias Meisel traf in Minute 44, Lukas Rötzschke in Minute 51 und Sean-Anthony Apelt zweimal in Minute 55 und 69. Spielstand 6:0 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Die Hallenser wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite räumten Niklas Winter für Leon Warnecke und Maximilian-Elias Pötzsch für Abdoul Moulin Sare den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Leon Warnecke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:7 auszubauen (89.). Die JSG Halle Nord rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: JSG Halle Nord – BSV Halle-Ammendorf

JSG Halle Nord: Hönicke – Eichhorn (28. Wiesen), Renneberg, Simmert, Dreier, Marks (58. Renner), Hapke (32. Wendler), Hengmith (38. Hufenreiter), Theibach (46. Meisterknecht), Machatsch, Heumann

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Meisel (68. Lebenda), Pötzsch (73. Sare), Eitner, Winter (71. Warnecke), Rötzschke, Elsner, Apelt, Scheller, Schwabach (46. Müller), Metzler

Tore: 0:1 Dustin Scheller (11.), 0:2 Lias Noah Eitner (36.), 0:3 Elias Meisel (44.), 0:4 Lukas Rötzschke (51.), 0:5 Sean-Anthony Apelt (55.), 0:6 Sean-Anthony Apelt (69.), 0:7 Leon Warnecke (89.); Schiedsrichter: Mohammad Fareed Safi (Halle); Zuschauer: 30