Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 0:7 (0:3) verließ die JSG Halle Nord an diesem Wochenende den Sportplatz Seeben in Halle. Der BSV Halle-Ammendorf fuhr siegreich nach Hause.

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Seeben wurden die Fans der JSG Halle Nord am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sieben Bälle gingen Keeper Nico Jannick Hönicke ins Netz. Das Spiel endete 0:7 (0:3).

Dustin Scheller traf für den BSV Halle-Ammendorf in Spielminute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Hallenser legten in der 36. Spielminute nach. Diesmal war Lias Noah Eitner der Torschütze.

JSG Halle Nord liegt 0:2 zurück – Minute 36

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Matthias Winter im gegnerischen Tor. Elias Meisel traf in Minute 44, Lukas Rötzschke in Minute 51 und Sean-Anthony Apelt zweimal in Minute 55 und 69. Spielstand 6:0 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Die Hallenser wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite räumten Niklas Winter für Leon Warnecke und Maximilian-Elias Pötzsch für Abdoul Moulin Sare den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Leon Warnecke (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 7:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die JSG Halle Nord rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: JSG Halle Nord – BSV Halle-Ammendorf

JSG Halle Nord: Hönicke – Simmert, Renneberg, Marks (58. Renner), Machatsch, Theibach (46. Meisterknecht), Dreier, Hapke (32. Wendler), Eichhorn (28. Wiesen), Hengmith (38. Hufenreiter), Heumann

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Pötzsch (73. Sare), Apelt, Scheller, Metzler, Eitner, Schwabach (46. Müller), Winter (71. Warnecke), Meisel (68. Lebenda), Elsner, Rötzschke

Tore: 0:1 Dustin Scheller (11.), 0:2 Lias Noah Eitner (36.), 0:3 Elias Meisel (44.), 0:4 Lukas Rötzschke (51.), 0:5 Sean-Anthony Apelt (55.), 0:6 Sean-Anthony Apelt (69.), 0:7 Leon Warnecke (89.); Schiedsrichter: Mohammad Fareed Safi (Halle); Zuschauer: 30