In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI kassierte die JSG Mansfelder Grund am Wochenende eine bittere Pleite gegen die JSG Halle Nord und ging 0:6 (0:3) vom Platz.

Helbra/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf um Ronny Kühne hat am Sonntag vor 40 Zuschauern auf dem Sportplatz- Platz 2 ganze sechs Tore einstecken müssen. Das Spiel endete 0:6 (0:3).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Niklas Simmert für JSG traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die JSGer legten in der 27. Spielminute nach. Wieder war Simmert der Torschütze.

27. Minute: JSG Mansfelder Grund liegt 0:2 zurück

Der Siegeszug der JSGer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mark Machatsch im gegnerischen Tor. Simmert traf in Minute 37, Leo Richter in Minute 51 und Simmert in Minute 75. Spielstand 5:0 für die JSG Halle Nord.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die JSG Mansfelder Grund musste einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Robin Enrico Theibach den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:6 ausbaute (82.). Damit war der Triumph der JSG Halle Nord entschieden. Die JSG Mansfelder Grund rutschte dennoch auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – JSG Halle Nord

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Jalowietzki, Lischka, Apel, Zeuch, Schlolaut, Wilfling (62. Peuckert), Lange (62. Renner), Rothe, Weißenborn, Göbel (70. Hofmann)

JSG Halle Nord: Wendler – Simmert (76. Meisterknecht), Richter, Hufenreiter (46. Heumann), Machatsch, Marks, Dreier, Wiesen (27. Prinz), Theibach (83. Hapke), Renneberg, Renner

Tore: 0:1 Niklas Simmert (4.), 0:2 Niklas Simmert (27.), 0:3 Niklas Simmert (37.), 0:4 Leo Richter (51.), 0:5 Niklas Simmert (75.), 0:6 Robin Enrico Theibach (82.); Schiedsrichter: Andreas Müller (Kölleda); Zuschauer: 40