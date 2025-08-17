In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI kassierte die JSG Mansfelder Grund am Wochenende eine bittere Pleite gegen die JSG Halle Nord und ging 0:6 (0:3) vom Platz.

Helbra/MTU. Auf dem Sportplatz- Platz 2 wurden die Fans der JSG Mansfelder Grund am Sonntag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sechs Bälle gingen Keeper Linus Finley Wiese ins Netz. Das Spiel endete 0:6 (0:3).

Niklas Simmert (JSG Halle Nord) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die JSGer legten in der 27. Minute nach. Wieder war Simmert der Torschütze.

JSG Mansfelder Grund liegt 0:2 zurück – Minute 27

Der Siegeszug der JSGer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mark Machatsch im gegnerischen Tor. Simmert traf in Minute 37, Leo Richter in Minute 51 und Simmert in Minute 75. Spielstand 5:0 für die JSG Halle Nord.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter intervenieren. Die JSG Mansfelder Grund steckte einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Robin Enrico Theibach den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:6 verfestigte (82.). Damit war der Sieg der JSG Halle Nord entschieden. Die JSG Mansfelder Grund rutschte dennoch auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – JSG Halle Nord

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Schlolaut, Jalowietzki, Göbel (70. Hofmann), Lange (62. Renner), Apel, Rothe, Zeuch, Weißenborn, Lischka, Wilfling (62. Peuckert)

JSG Halle Nord: Wendler – Renneberg, Marks, Richter, Hufenreiter (46. Heumann), Dreier, Theibach (83. Hapke), Renner, Simmert (76. Meisterknecht), Wiesen (27. Prinz), Machatsch

Tore: 0:1 Niklas Simmert (4.), 0:2 Niklas Simmert (27.), 0:3 Niklas Simmert (37.), 0:4 Leo Richter (51.), 0:5 Niklas Simmert (75.), 0:6 Robin Enrico Theibach (82.); Schiedsrichter: Andreas Müller (Kölleda); Zuschauer: 40