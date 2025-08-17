In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI kassierte die JSG Mansfelder Grund am Wochenende eine üble Pleite gegen die JSG Halle Nord und ging 0:6 (0:3) vom Platz.

Helbra/MTU. Die 40 Zuschauer auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber JSG Mansfelder Grund ein ernüchterndes 0:6 (0:3) einstecken musste.

Gleich nach dem Anstoß schoss Niklas Simmert das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (4.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Simmert den Ball ins Netz.

JSG Mansfelder Grund liegt 0:2 zurück – Minute 27

Der Siegeszug der JSGer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mark Machatsch im gegnerischen Tor. Simmert traf in Minute 37, Leo Richter in Minute 51 und Simmert in Minute 75. Spielstand 5:0 für die JSG Halle Nord.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter intervenieren. Die JSG Mansfelder Grund musste einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Robin Enrico Theibach (JSG) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (82.). Mit 6:0 gingen die JSGer als Sieger vom Platz. Die JSGer sind dennoch auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – JSG Halle Nord

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Schlolaut, Rothe, Göbel (70. Hofmann), Zeuch, Wilfling (62. Peuckert), Jalowietzki, Apel, Lange (62. Renner), Lischka, Weißenborn

JSG Halle Nord: Wendler – Dreier, Machatsch, Richter, Wiesen (27. Prinz), Renneberg, Theibach (83. Hapke), Hufenreiter (46. Heumann), Simmert (76. Meisterknecht), Renner, Marks

Tore: 0:1 Niklas Simmert (4.), 0:2 Niklas Simmert (27.), 0:3 Niklas Simmert (37.), 0:4 Leo Richter (51.), 0:5 Niklas Simmert (75.), 0:6 Robin Enrico Theibach (82.); Schiedsrichter: Andreas Müller (Kölleda); Zuschauer: 40