Hergisdorf/MTU. Die JSG Mansfelder Grund und die JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex) haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 5:4 (2:0).

Jonas Brian Kießling (JSG Mansfelder Grund) netzte 20 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Joschua Corente (25.) erzielt wurde.

JSG Mansfelder Grund liegt in Minute 25 2:0 vorn

Die JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex) war zwei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Pascal Hilpert schoss und traf in der 52. Spielminute. Gefährlich wurde es für die JSGer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 3:1. Tim Marzelin versenkte den Ball in der 60. Minute noch einmal, gefolgt von Kießling (67.). Es wollte den JSGern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Hilpert schoss und traf in der 68. Spielminute, gefolgt von (74.). Eine echte Bedrohung erwuchs den JSGern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Jamie-Tyler Heise versenkte den Ball in Minute 78. Spielstand 5:3 für die JSG Mansfelder Grund.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Hergisdorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 12

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Hilpert den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (79.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnte die JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex) aber nicht mehr ausgleichen. In Spielminute 88 handelte sich die JSG Mansfelder Grund noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex)

JSG Mansfelder Grund: Schlolaut – Corente, Kubus (80. Steinkopf), Heise, Till (36. Rothe), Kießling, Hampel, Bernhardt, Modesti (80. Mann), Helling, Marzelin

JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex): Schneider – Dittrich (46. Meyer), Anhalt, Apel, Heilek, Meier, Ermisch (46. Röhrich), Hilpert, Freitag, Krause (46. Feind)

Tore: 1:0 Jonas Brian Kießling (20.), 2:0 Joschua Corente (25.), 2:1 Pascal Hilpert (52.), 3:1 Tim Marzelin (60.), 4:1 Jonas Brian Kießling (67.), 4:2 Pascal Hilpert (68.), 4:3 (74.), 5:3 Jamie-Tyler Heise (78.), 5:4 Pascal Hilpert (79.); Schiedsrichter: Marcel Planer (Seegebiet Mansfelder Land); Zuschauer: 24