Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Am vergangenen Sonntag war die JSG Mansfelder Grund gegenüber der JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) machtlos und wurde mit 1:3 (1:1) vom Platz gefegt.

JSG Mansfelder Grund unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

Helbra/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Gastgeber der JSG Mansfelder Grund am Sonntag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit der JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:1).

Noah Pepe Weißenborn (JSG Mansfelder Grund) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die JSGer konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Justin Schmidt der Torschütze (26.).

JSG Mansfelder Grund und JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – 1:1 in Minute 26

Unentschieden. JSGs Chris Thiede konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Tim Theuring, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu festigen (89.).

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

JSG Mansfelder Grund: Schlolaut – Göbel (63. Janzen), Weißenborn, Wiese, Apel (84. Sprenger), Lischka, Zeuch, Jalowietzki, Wilfling (86. Hofmann), Rothe, Swierzy

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Theuring, Siebert, Schmidt, Valentin, Brach (46. Zabel), Ruß (57. Von Rauchhaupt), Geier, Hattwig, Thiede, Ebert

Tore: 1:0 Noah Pepe Weißenborn (24.), 1:1 Justin Schmidt (26.), 1:2 Chris Thiede (78.), 1:3 Tim Theuring (89.); Schiedsrichter: Tobias Kuhnert (Brücken-Hackpfüffel); Zuschauer: 35