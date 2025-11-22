Kein Punktgewinn für JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Im eigenen Stadion musste das Team am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit 1:2 (0:0) einen Misserfolg gegen die Turbine Halle II einstecken.

Wettin-Löbejün/MTU. Die Begegnung zwischen der JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und der Turbine Halle II hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Halle auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:2 (0:0) für sich.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Till Krüger für JSG traf und zehn Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (55.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Aaron Höppner den Ball ins Netz (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

1:1 Ausgleich im Spiel JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) gegen Turbine Halle II – 70. Minute

In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Höppner, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Hallenser zu entscheiden (79.).

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – Turbine Halle II

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Thiede, Schaibler, Valentin, Friedrich (46. Brach), Siebert (87. Von Rauchhaupt), Theuring, Krüger, Hattwig, Schmidt (74. Kinkal), Härzer

Turbine Halle II: Nuding – Völker, Runge, Natusch, Herz (46. Höppner), Löser (66. Kerscher), Förster (80. Nwanevu), Nwancha (67. Sahan), Alassaf Alasaad, Dichtl

Tore: 1:0 Till Krüger (55.), 1:1 Aaron Höppner (70.), 1:2 Aaron Höppner (79.); Schiedsrichter: Armin Auerbach (Wettin-Löbejün); Zuschauer: 31