Roßla/MTU. Die JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex) und die SG Döllnitz haben sich am Sonntag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 3:5 (1:3).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Pascal Hilpert für JSG traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Paul Seifert (7.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex) gegen SG Döllnitz – Minute 7

Es stand Unentschieden. Die SG Döllnitz e.V. konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Levin Taylor Querfeld schoss und traf in der 12. Minute, gefolgt von Cedric Joel Petzold (29.). Die JSGer nahmen aber nochmal Anlauf. Luis Apel schoss und traf in Spielminute 53. Die SG Döllnitz e.V. ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Cedric Joel Petzold traf in Minute 65 zum zweiten Mal. So einfach ließen sich die JSGer jedoch nicht unterkriegen. Paul Blitz schoss und traf in der 85. Minute. Spielstand 4:3 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Roßla

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 15

Bereits drei Minuten später konnte Petzold (Döllnitz) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex) – SG Döllnitz

JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex): Heilek – Anhalt (27. Krause), Feind, Hilpert, Blitz, Wagner, Ermisch, Freitag, Apel, Meier

SG Döllnitz: Plätzmüller – Seifert, Bültermann, Lizon, Ofiara, Petzold, Voigt, Eckert (23. Trisch), Harmatha, Querfeld, Mehlhose

Tore: 1:0 Pascal Hilpert (5.), 1:1 Paul Seifert (7.), 1:2 Levin Taylor Querfeld (12.), 1:3 Cedric Joel Petzold (29.), 2:3 Luis Apel (53.), 2:4 Cedric Joel Petzold (65.), 3:4 Paul Blitz (85.), 3:5 Cedric Joel Petzold (88.); Schiedsrichter: Jenny Wendrich (Südharz); Zuschauer: 40