Kantersieg für die SG Einheit Halle (Flex): Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen die JSG Mansfelder Grund feiern. Vor 15 Zuschauern gewann das Team 7:1 (3:1).

Halle/MTU. 7:1 (3:1) in Halle: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Florian Saal, die SG Einheit Halle (Flex), am Sonntag im Tor der Besucher aus JSG untergebracht.

Ucheckukwu Francis Onoharigho (SG Einheit Halle (Flex)) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Noah Pepe Weißenborn der Torschütze (18.).

Minute 18 SG Einheit Halle (Flex) und JSG Mansfelder Grund im Gleichstand – 1:1

Fünf mal mussten die JSGer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 6:1 für die SG Einheit Halle (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Die JSG Mansfelder Grund kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Henry Andreas Pratzer, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:1 auszubauen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SG Einheit Halle (Flex) – JSG Mansfelder Grund

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – B. Müller, Efionayi Efe, Ahmadi, Onoharigho, L. Müller (23. Michels), Sharka (46. Hein), Yildiz, Barrot, Wessely (70. Schäfer)

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Sprenger, Weißenborn, Jalowietzki, Göbel, Zeuch, Lischka (21. Hofmann), Peuckert, Schlolaut, Apel, Wilfling

Tore: 1:0 Ucheckukwu Francis Onoharigho (9.), 1:1 Noah Pepe Weißenborn (18.), 2:1 Mika Wessely (23.), 3:1 Elias Michels (25.), 4:1 Ucheckukwu Francis Onoharigho (57.), 5:1 Ucheckukwu Francis Onoharigho (69.), 6:1 Elias Michels (81.), 7:1 Henry Andreas Pratzer (90.+3); Schiedsrichter: Raoul Ludwig (Halle); Zuschauer: 15