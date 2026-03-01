Signifikant unterlegen zeigte sich die JSG Mansfelder Grund in der Auseinandersetzung gegen die SG Buna Halle-Neustadt am vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Helbra/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Ronny Kühne. Der Trainer von JSG musste sein Team bei einer 0:5 (0:2)-Niederlage gegen Halle-Neustadt beobachten.

Fabrice Ballhaus (SG Buna Halle-Neustadt) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Ballhaus (39.) erzielt wurde.

JSG Mansfelder Grund sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 39

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Heiko Volkhardt im gegnerischen Tor. Ballhaus traf in Minute 66 und Lucas Frank Seym in Minute 80. Spielstand 4:0 für die SG Buna Halle-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Moritz Riethe den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 ausbaute (82.). Damit war der Sieg der Hallenser entschieden.

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – SG Buna Halle-Neustadt

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Göbel, Peuckert (46. Sprenger), Weißenborn, Janzen (72. Hofmann), Lange, Burghardt, Rothe, Jalowietzki, Wernicke, Zeuch

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Vernau, Ballhaus, Solyman (46. Hamo), Ali (46. Wagner), Ivanko, Dong, Taher, Seym, Abdulhamid, Riethe

Tore: 0:1 Fabrice Ballhaus (34.), 0:2 Fabrice Ballhaus (39.), 0:3 Fabrice Ballhaus (66.), 0:4 Lucas Frank Seym (80.), 0:5 Moritz Riethe (82.); Schiedsrichter: Steffen Klaus (Sangerhausen); Zuschauer: 22