Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Der Heimvorteil half der JSG Halle Nord am Samstag nicht, als sie sich vor 15 Zuschauern mit 1:3 (0:0) gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) geschlagen geben musste.

Halle/MTU. Vor 15 Zuschauern hat sich das Team von Mark Machatsch mit 1:3 (0:0) gegen Nietleben geschlagen geben müssen.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Louis Ruppe (Nietlebener SV Askania 09 (Flex)) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 61, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Matteo Dreier den Ball ins Netz (63.).

1:1 Ausgleich im Spiel JSG Halle Nord gegen Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – 63. Minute

Unentschieden. Nietlebens Mahmoud Alali konnte seinem Team in Minute 64 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

26 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Tony Rosenheinrich (Nietleben) den Ball über die Linie bringen (71.). Mit 3:1 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der JSG Halle Nord beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die JSGer sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Halle Nord – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

JSG Halle Nord: Hönicke – Theibach (36. Meisterknecht), Dreier, Hengmith (46. Wendler), Simmert, Renner (72. Wiesen), Renneberg, Machatsch (36. Hapke), Heumann

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Rosenheinrich, Zeug (26. Kappen), Preuß, Wendt, Schröder, Ruppe, Möhwald, Scharschuh (37. Alali)

Tore: 0:1 Louis Ruppe (61.), 1:1 Matteo Dreier (63.), 1:2 Mahmoud Alali (64.), 1:3 Tony Rosenheinrich (71.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Zuschauer: 15