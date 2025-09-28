Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem unfassbaren 7:1 (3:1) fegte das Team der SG Einheit Halle (Flex) die JSG Mansfelder Grund am Sonntag vom Platz.

Halle/MTU. Die Hallenser haben am Sonntag dem Kontrahenten aus JSG souveräne sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:1 (3:1) gingen sie vom Platz.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Ucheckukwu Francis Onoharigho für Halle traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Noah Pepe Weißenborn den Ball ins Netz (18.).

SG Einheit Halle (Flex) Kopf an Kopf mit JSG Mansfelder Grund – 1:1 in Minute 18

Fünf mal mussten die JSGer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 6:1 für die SG Einheit Halle (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Die JSG Mansfelder Grund kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Henry Andreas Pratzer, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:1 zu erweitern (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SG Einheit Halle (Flex) – JSG Mansfelder Grund

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – Ahmadi, Efionayi Efe, Wessely (70. Schäfer), Barrot, Onoharigho, Yildiz, L. Müller (23. Michels), B. Müller, Sharka (46. Hein)

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Apel, Göbel, Peuckert, Zeuch, Sprenger, Jalowietzki, Schlolaut, Wilfling, Weißenborn, Lischka (21. Hofmann)

Tore: 1:0 Ucheckukwu Francis Onoharigho (9.), 1:1 Noah Pepe Weißenborn (18.), 2:1 Mika Wessely (23.), 3:1 Elias Michels (25.), 4:1 Ucheckukwu Francis Onoharigho (57.), 5:1 Ucheckukwu Francis Onoharigho (69.), 6:1 Elias Michels (81.), 7:1 Henry Andreas Pratzer (90.+3); Schiedsrichter: Raoul Ludwig (Halle); Zuschauer: 15