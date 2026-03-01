Mit einer Niederlage für den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) endete der 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die JSG Halle Nord mit 1:2 (1:2).

Robin Enrico Theibach traf für die JSG Halle Nord in Spielminute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die JSGer konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Felix Blautzik der Torschütze (23.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

1:1 im Duell zwischen Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und JSG Halle Nord – Minute 23

Kurz vor dem Pfiff konnte Tom Lehmann (JSG) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die JSGer Elf erzielen (33.).

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – JSG Halle Nord

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Scharschuh (20. Rosenheinrich), Schröder, Wonnay, Reso, Möhwald, Preuß, Bartsch, Blautzik, Wendt, Thiele

JSG Halle Nord: Renner – Hapke, Theibach, Marks, Liehmann, Lehmann, Dreier, Hufenreiter, Hengmith, Heumann, Machatsch

Tore: 0:1 Robin Enrico Theibach (12.), 1:1 Felix Blautzik (23.), 1:2 Tom Lehmann (33.); Schiedsrichter: Sanny Sohal Fiedler (Halle); Zuschauer: 31