Ergebnis 13. Spieltag Knappe Niederlage: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) unterliegt JSG Halle Nord 1:2
Mit einer Niederlage für den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) endete der 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die JSG Halle Nord mit 1:2 (1:2).
Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und die JSG Halle Nord ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (1:2).
Robin Enrico Theibach traf für die JSG Halle Nord in Spielminute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die JSGer konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Felix Blautzik der Torschütze (23.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr
- Austragungsort: Halle
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI
- Spieltag: 13
Kurz vor dem Pfiff konnte Tom Lehmann (JSG) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die JSGer Elf erzielen (33.).
Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – JSG Halle Nord
Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Scharschuh (20. Rosenheinrich), Schröder, Wonnay, Reso, Möhwald, Preuß, Bartsch, Blautzik, Wendt, Thiele
JSG Halle Nord: Renner – Hapke, Theibach, Marks, Liehmann, Lehmann, Dreier, Hufenreiter, Hengmith, Heumann, Machatsch
Tore: 0:1 Robin Enrico Theibach (12.), 1:1 Felix Blautzik (23.), 1:2 Tom Lehmann (33.); Schiedsrichter: Sanny Sohal Fiedler (Halle); Zuschauer: 31