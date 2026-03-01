Kein Punktgewinn für Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit 1:2 (1:2) einen Misserfolg gegen die JSG Halle Nord einstecken.

Halle/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und die JSG Halle Nord am Sonntag 1:2 (1:2) getrennt.

Robin Enrico Theibach (JSG Halle Nord) netzte zwölf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die JSGer konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Felix Blautzik der Torschütze (23.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und JSG Halle Nord – 1:1 in Minute 23

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Tom Lehmann (JSG) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die JSGer Elf erzielen (33.).

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – JSG Halle Nord

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Schröder, Wendt, Möhwald, Bartsch, Thiele, Blautzik, Scharschuh (20. Rosenheinrich), Reso, Preuß, Wonnay

JSG Halle Nord: Renner – Hengmith, Lehmann, Theibach, Marks, Liehmann, Hapke, Machatsch, Heumann, Dreier, Hufenreiter

Tore: 0:1 Robin Enrico Theibach (12.), 1:1 Felix Blautzik (23.), 1:2 Tom Lehmann (33.); Schiedsrichter: Sanny Sohal Fiedler (Halle); Zuschauer: 31