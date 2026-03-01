Ergebnis 13. Spieltag Knappe Niederlage: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) verliert 1:2 gegen JSG Halle Nord
Kein Punktgewinn für Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit 1:2 (1:2) einen Misserfolg gegen die JSG Halle Nord einstecken.
Halle/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und die JSG Halle Nord am Sonntag 1:2 (1:2) getrennt.
Robin Enrico Theibach (JSG Halle Nord) netzte zwölf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die JSGer konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Felix Blautzik der Torschütze (23.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr
- Austragungsort: Halle
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI
- Spieltag: 13
Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und JSG Halle Nord – 1:1 in Minute 23
Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Tom Lehmann (JSG) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die JSGer Elf erzielen (33.).
Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – JSG Halle Nord
Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Schröder, Wendt, Möhwald, Bartsch, Thiele, Blautzik, Scharschuh (20. Rosenheinrich), Reso, Preuß, Wonnay
JSG Halle Nord: Renner – Hengmith, Lehmann, Theibach, Marks, Liehmann, Hapke, Machatsch, Heumann, Dreier, Hufenreiter
Tore: 0:1 Robin Enrico Theibach (12.), 1:1 Felix Blautzik (23.), 1:2 Tom Lehmann (33.); Schiedsrichter: Sanny Sohal Fiedler (Halle); Zuschauer: 31