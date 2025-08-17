Kein Punktgewinn für Reideburger SV: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen die SG Buna Halle-Neustadt hinnehmen.

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Reideburg haben 25 Zuschauer am Sonntag das Match zwischen dem Reideburger SV und der SG Buna Halle-Neustadt verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch nach dem Seitenwechsel nicht besser aus. Doch dann brachte Mohamad Saleh Abdulhamid die Gäste in Führung (80.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Die Hallenser sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Buna Halle-Neustadt

Reideburger SV: Schaaff – Bismark, Henze, Drüppel, Mücke, Reiss (29. Witt), Scholz (36. Fränzel), Gläser, Frerichs, Köhler (85. Schindler), Stelzner

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Bornkessel (71. Ali), Abdulhamid, Riethe (46. Hamo), Ivanko, Manndou, Seym, Dong, Ballhaus, Gerlach, Solyman

Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (80.); Schiedsrichter: Naqibullah Ahmad Zai (Halle); Zuschauer: 25