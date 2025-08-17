Kein Punktgewinn für Reideburger SV: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen die SG Buna Halle-Neustadt einstecken.

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Reideburg haben 25 Fußballfans am Sonntag das Match zwischen dem Reideburger SV und der SG Buna Halle-Neustadt verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es zunächst nicht gut aus. Doch dann brachte Mohamad Saleh Abdulhamid die Gäste in Führung (80.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Die Hallenser sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Buna Halle-Neustadt

Reideburger SV: Schaaff – Gläser, Bismark, Scholz (36. Fränzel), Henze, Drüppel, Mücke, Frerichs, Reiss (29. Witt), Stelzner, Köhler (85. Schindler)

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Gerlach, Abdulhamid, Manndou, Bornkessel (71. Ali), Seym, Dong, Ballhaus, Solyman, Riethe (46. Hamo), Ivanko

Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (80.); Schiedsrichter: Naqibullah Ahmad Zai (Halle); Zuschauer: 25