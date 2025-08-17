Kein Punktgewinn für SG Einheit Halle (Flex): Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) einstecken.

Halle/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Florian Saal. Der Trainer von Halle musste sein Team bei einer 1:2 (0:1)-Niederlage gegen JSG beobachten.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Till Krüger für JSG traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor konnten die JSGer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Erneut setzte Krüger den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

58. Minute: SG Einheit Halle (Flex) liegt 0:2 zurück

In Minute 69 fiel der finale Treffer der Partie. 24 Minuten nach Anpfiff gelang es Mustafa Ahmadi, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu verschaffen (69.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Einheit Halle (Flex) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die SG Einheit Halle (Flex) rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SG Einheit Halle (Flex) – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

SG Einheit Halle (Flex): – Wessely, B. Müller, L. Müller, Dobischok, Efionayi Efe (70. Schäfer), Barrot, Yildiz, Hein (25. Ahmadi), Sharka, Kammerer

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Störmer, Ruß, Geier, Härzer, Schmidt (38. Kinkal), Theuring, Krüger, Brach (29. Ebert), Siebert, Röhr

Tore: 0:1 Till Krüger (8.), 0:2 Till Krüger (58.), 1:2 Mustafa Ahmadi (69.); Schiedsrichter: Luay Maslmani (Halle); Zuschauer: 43