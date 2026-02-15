Mit einer Niederlage für den SV Blau-Weiß Dölau endete der 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit 2:3 (1:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Leon Reso für Nietleben traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Hallenser konterten in der 28. Spielminute. Diesmal war Maximilian Klein der Torschütze.

28. Minute SV Blau-Weiß Dölau und Nietlebener SV Askania 09 (Flex) im Gleichstand – 1:1

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Constantin Preuß/Nietleben (47.), gefolgt von Felix Blautzik (Nietlebener SV Askania 09 (Flex)) in Minute 76. Spielstand 3:1 für den Nietlebener SV Askania 09 (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 12

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) musste einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis hinnehmen.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Blau-Weiß Dölau noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Spieler Nummer 21 (Dölau) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 91 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

SV Blau-Weiß Dölau: – Henze (65. Leshchenko), Junghahn, Tyfko (55. Ecke), Klein, Nietschmann (46. Reum), Kaplanidis (65. Pfeiffer), Junghardt (55. Khalel)

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Seidel, Blautzik, Silber, Wendt (46. Alali), Wonnay, Ruppe, Preuß, Schröder (46. Bartsch), Müller, Reso (46. Rosenheinrich)

Tore: 0:1 Leon Reso (10.), 1:1 Maximilian Klein (28.), 1:2 Constantin Preuß (47.), 1:3 Felix Blautzik (76.), 2:3 (90.+1); Schiedsrichter: Jannis Oude Hengel (Halle); Zuschauer: 30