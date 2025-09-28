Einen 3:2 (0:1)-Heimsieg gegen die SG Buna Halle-Neustadt heimste der BSV Halle-Ammendorf am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI ein.

Halle/MTU. Nach haben sich der BSV Halle-Ammendorf und die SG Buna Halle-Neustadt am Sonntag 3:2 (0:1) getrennt. Halle-Ammendorf – Halle-Neustadt: Nachdem der BSV Halle-Ammendorf an diesem Sonntag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 3:2 (0:1).

Die Hallenser Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Minute 16 von Niklas Heinicke ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Hallensern eine unerwartete Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Buna Halle-Neustadt musste einmal Gelb hinnehmen (33.). Der BSV Halle-Ammendorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Florian Kanditt. In der zweiten Halbzeit setzte Halle-Neustadt noch einen drauf: In Minute 58 wurde das zweite Tor durch Fabrice Ballhaus erzielt.

58. Minute: BSV Halle-Ammendorf mit 0:2 im Rückstand

Halle-Ammendorf war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 14 schoss und traf (65.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 13 Minuten legte das Team von Florian Kanditt nach und netzte ein weiteres Mal ein (78). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Johann Elsner, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Hallenser zu entscheiden (84.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Buna Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der BSV Halle-Ammendorf sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Buna Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Pötzsch, Rötzschke, Elsner, Scheller, Schwabach, Eitner, Metzler, Apelt, Meisel, Winter

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Gerlach, Riethe, Ballhaus, Vernau, Dong, Abdulhamid, Manndou, Ali, Seym, Ivanko

Tore: 0:1 Niklas Heinicke (16.), 0:2 Fabrice Ballhaus (58.), 1:2 Maximilian-Elias Pötzsch (65.), 2:2 Leon Warnecke (78.), 3:2 Johann Elsner (84.); Schiedsrichter: Lewin Kurt Stareprawo (Halle); Zuschauer: 50