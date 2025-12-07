Einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen die Turbine Halle II heimste die SG Buna Halle-Neustadt am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI ein.

Halle/MTU. Die 20 Besucher auf dem Sportplatz Buna Pl.2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Halle mit 2:1 (2:0) knapp.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Mohamad Saleh Abdulhamid für Halle-Neustadt traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Die Turbine Halle II steckte einmal Gelb ein (20.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Abdulhamid den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 7

Minute 42: SG Buna Halle-Neustadt in Führung dank Doppelpack von Mohamad Saleh Abdulhamid – 2:0

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die Turbine Halle II steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Richard Nnamdi Menzer den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Halle erlangte (54.). Die Hallenser sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Buna Halle-Neustadt – Turbine Halle II

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Manndou, Ballhaus, Gerlach, Dong, Ali, Vernau, Taher, Seym, Abdulhamid (73. Riethe), Ivanko

Turbine Halle II: Frehse – Merschky (46. Herz), Nwancha, Alassaf Alasaad, Dichtl, Nwanevu (46. Schroeder), Menzer, Runge, Neumann, Völker

Tore: 1:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (10.), 2:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (42.), 2:1 Richard Nnamdi Menzer (54.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 20