Wettin-Löbejün/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am Sonntag 2:2 (0:1) getrennt.

Es waren schon 33 Minuten des Spiels vergangen, als Tony Rosenheinrich mit einem Strafstoß für Nietleben traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Hallenser konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Chris Thiede der Torschütze (50.).

Unentschieden. JSGs Till Krüger konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Rosenheinrich, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erlangen (90.+2). In Spielminute 94 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Brach (10. Zabel), Schmidt (35. Kinkal), Ruß, Siebert, Valentin, Härzer, Störmer, Krüger, Thiede, Theuring (46. Geier)

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Schröder, Rosenheinrich, Seidel, Preuß, Wonnay, Wendt (70. Alali), Schütze, Ruppe, Thiele (23. Tröger), Neutag

Tore: 0:1 Tony Rosenheinrich (33.), 1:1 Chris Thiede (50.), 2:1 Till Krüger (80.), 2:2 Tony Rosenheinrich (90.+2); Schiedsrichter: Enrico Betke (Petersberg); Zuschauer: 35