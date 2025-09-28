Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI erreichte der Gastgeber JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) ein 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Wettin-Löbejün/MTU. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) haben sich am Sonntag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (0:1).

Tony Rosenheinrich (Nietlebener SV Askania 09 (Flex)) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Das Gegentor konnten die JSGer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Chris Thiede den Ball ins Netz.

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – 1:1 in Minute 50

Unentschieden. JSGs Till Krüger konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Rosenheinrich, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erlangen (90.+2). In Spielminute 94 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Theuring (46. Geier), Valentin, Ruß, Schmidt (35. Kinkal), Störmer, Krüger, Brach (10. Zabel), Härzer, Siebert, Thiede

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Wendt (70. Alali), Thiele (23. Tröger), Preuß, Neutag, Rosenheinrich, Schröder, Seidel, Wonnay, Ruppe, Schütze

Tore: 0:1 Tony Rosenheinrich (33.), 1:1 Chris Thiede (50.), 2:1 Till Krüger (80.), 2:2 Tony Rosenheinrich (90.+2); Schiedsrichter: Enrico Betke (Petersberg); Zuschauer: 35