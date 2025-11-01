Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Turbine Halle II und BSV Halle-Ammendorf am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI.

Halle/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Turbine Halle II und BSV Halle-Ammendorf ist gleichauf geendet.

Gleich nach Anpfiff schoss Maximilian-Elias Pötzsch das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 10.15 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 8

30. Minute Turbine Halle II und BSV Halle-Ammendorf im Gleichstand – 1:1

Schon in der ersten Spielhälfte fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Florian Löser, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erreichen (30.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – BSV Halle-Ammendorf

Turbine Halle II: Nuding – Dichtl, Merschky, Völker, Höppner (54. Menzer), Fox, Fischer, Löser, Neumann (28. Hoffmann), Alassaf Alasaad, Förster

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Meisel, Pötzsch, Eitner, Sare, Apelt, Elsner (68. Bytyqi), Scheller (41. Warnecke), Winter, Lebenda, Rötzschke

Tore: 0:1 Maximilian-Elias Pötzsch (7.), 1:1 Florian Löser (30.); Schiedsrichter: Michael Sieger (Halle); Zuschauer: 25