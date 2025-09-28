Für den Gastgeber Turbine Halle II endete das Duell mit der JSG Halle Nord am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit einer 1:1 (1:0)-Punkteteilung.

Halle/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Turbine Halle II und JSG Halle Nord ist gleichauf geendet.

Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (Turbine Halle II) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

1:1 Ausgleich im Spiel Turbine Halle II gegen JSG Halle Nord – 56. Minute

Elf Minuten nach der Halbzeitpause konnte Anton Renneberg (JSG) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für JSG erlangen (56.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die JSG Halle Nord wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit drei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – JSG Halle Nord

Turbine Halle II: Nuding – Heidelberger, Höppner (46. Kerscher), Dichtl, Förster, Neumann, Runge, Völker, Herz (36. Nwancha), Nwanevu, Marusych (57. Marzodko)

JSG Halle Nord: Meisterknecht – Liehmann (57. Eichhorn), Marks, Heumann, Dreier, Machatsch, Hengmith (21. Simmert), Wiesen, Lehmann, Renneberg, Hapke (32. Meisterknecht)

Tore: 1:0 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (31.), 1:1 Anton Renneberg (56.); Schiedsrichter: Jannis Oude Hengel (Halle); Zuschauer: 25