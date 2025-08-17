Der MSV Eisleben erzielte am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 35 Fußballfans einen klaren 4:1 (1:0)-Sieg gegen den BSV Halle-Ammendorf.

Eisleben/MTU. Die 35 Besucher auf dem Städtischer Sportplatz Pl.2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Eisleber besiegten das Team aus Halle-Ammendorf mit 4:1 (1:0) souverän.

Es waren schon 26 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Leandros Paris Markou für Eisleben traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 48 wurde das Gegentor durch Abdoul Latife Lebenda erzielt.

Minute 48 MSV Eisleben gleichauf mit BSV Halle-Ammendorf – 1:1

John Beese traf für Eisleben in Minute 52 und Lennox Schmidt in Minute 64. Spielstand 3:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Das finale Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Yannik Rische den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (76.). Damit war der Erfolg der Eisleber entschieden. Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der MSV Eisleben rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – BSV Halle-Ammendorf

MSV Eisleben: Knieriem – L. Schmidt, Neugebauer, Engel (79. Flemming), Ebert, Haase, Rische, A. Schmidt (76. Fischer), Beese (85. Rüstenberg), Markou, Wiegand (71. Dubova)

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Elsner, Müller (79. Sare), Apelt, Pötzsch, Eitner, Warnecke (46. Lebenda), Metzler, Scheller, Winter, Schwabach (46. Heinicke)

Tore: 1:0 Leandros Paris Markou (26.), 1:1 Abdoul Latife Lebenda (48.), 2:1 John Beese (52.), 3:1 Lennox Schmidt (64.), 4:1 Yannik Rische (76.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Zuschauer: 35