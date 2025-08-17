Der MSV Eisleben erzielte am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 35 Zuschauern einen klaren 4:1 (1:0)-Sieg gegen den BSV Halle-Ammendorf.

Eisleben/MTU. Die 35 Besucher auf dem Städtischer Sportplatz Pl.2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Eisleber schlugen das Team aus Halle-Ammendorf mit 4:1 (1:0) souverän.

Leandros Paris Markou (MSV Eisleben) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Eisleber konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Abdoul Latife Lebenda der Torschütze (48.).

John Beese traf für Eisleben in Minute 52 und Lennox Schmidt in Minute 64. Spielstand 3:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Yannik Rische den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 ausbaute (76.). Damit war der Erfolg der Eisleber entschieden. Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der MSV Eisleben rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – BSV Halle-Ammendorf

MSV Eisleben: Knieriem – Beese (85. Rüstenberg), Wiegand (71. Dubova), A. Schmidt (76. Fischer), Haase, Engel (79. Flemming), Markou, L. Schmidt, Rische, Ebert, Neugebauer

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Warnecke (46. Lebenda), Metzler, Apelt, Winter, Schwabach (46. Heinicke), Scheller, Elsner, Müller (79. Sare), Pötzsch, Eitner

Tore: 1:0 Leandros Paris Markou (26.), 1:1 Abdoul Latife Lebenda (48.), 2:1 John Beese (52.), 3:1 Lennox Schmidt (64.), 4:1 Yannik Rische (76.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Zuschauer: 35