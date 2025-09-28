Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI errangen Steffen Bormann und sein Team MSV Eisleben gegen den SV Blau-Weiß Dölau – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Eisleben/MTU. Die 25 Besucher auf dem Städtischer Sportplatz Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Eisleber besiegten die Gäste aus Dölau mit 4:0 (1:0) deutlich.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Steffen Bormann am Ende der ersten Halbzeit, als Yannik Rische für Eisleben traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 44 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen (77.). Das zweite Tor konnten die Eisleber in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Ben Kaiser den Ball ins Netz.

MSV Eisleben mit 2:0 vorne – 80. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 86: Eisleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Rische ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Nur vier Minuten darauf konnte Jeremy Engel (Eisleben) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 4:0 verließen die Eisleber den Platz als Sieger. Der MSV Eisleben sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Blau-Weiß Dölau

MSV Eisleben: Bock – Wiegand (69. A. Schmidt), Engel, Haase, L. Schmidt (46. Raman), Dubova (46. Neugebauer), Kaiser, Beese (86. Flemming), Rische, Ebert, Markou (86. Al Khalaif)

SV Blau-Weiß Dölau: – Kaplanidis (83. Junghardt), Tyfko (53. Klein), (82. Rammelt), Mann, (73. Khalel), (86. Riedel), Ecke, Junghahn

Tore: 1:0 Yannik Rische (44.), 2:0 Ben Kaiser (80.), 3:0 Yannik Rische (86.), 4:0 Jeremy Engel (90.); Schiedsrichter: Tobias Kuhnert (Brücken-Hackpfüffel); Zuschauer: 25