Der MSV Eisleben errang am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 35 Zuschauern einen klaren 4:1 (1:0)-Sieg gegen den BSV Halle-Ammendorf.

Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 35 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz Pl.2 geboten. Die Eisleber waren den Gästen aus Halle-Ammendorf mit 4:1 (1:0) souverän überlegen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Leandros Paris Markou das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Eisleber konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Abdoul Latife Lebenda der Torschütze (48.).

48. Minute MSV Eisleben auf Augenhöhe mit BSV Halle-Ammendorf – 1:1

John Beese traf für Eisleben in Minute 52 und Lennox Schmidt in Minute 64. Spielstand 3:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

31 Minuten nach der Pause konnte Yannik Rische (Eisleben) den Ball über die Linie bringen (76.). Mit 4:1 verließen die Eisleber den Platz als Sieger. Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der MSV Eisleben rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – BSV Halle-Ammendorf

MSV Eisleben: Knieriem – Neugebauer, Haase, Engel (79. Flemming), A. Schmidt (76. Fischer), L. Schmidt, Beese (85. Rüstenberg), Rische, Wiegand (71. Dubova), Markou, Ebert

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Pötzsch, Winter, Schwabach (46. Heinicke), Elsner, Apelt, Metzler, Warnecke (46. Lebenda), Scheller, Müller (79. Sare), Eitner

Tore: 1:0 Leandros Paris Markou (26.), 1:1 Abdoul Latife Lebenda (48.), 2:1 John Beese (52.), 3:1 Lennox Schmidt (64.), 4:1 Yannik Rische (76.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Zuschauer: 35