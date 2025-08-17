Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnte sich der MSV Eisleben vor 35 Fußballfans über einen soliden 4:1 (1:0)-Sieg gegen den BSV Halle-Ammendorf freuen.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Leandros Paris Markou das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 48 wurde das Gegentor durch Abdoul Latife Lebenda erzielt.

John Beese traf für Eisleben in Minute 52 und Lennox Schmidt in Minute 64. Spielstand 3:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

In Minute 76 fiel der finale Treffer der Partie. 31 Minuten nach Anpfiff gelang es Yannik Rische, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu festigen (76.). Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Eisleber sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – BSV Halle-Ammendorf

MSV Eisleben: Knieriem – L. Schmidt, Neugebauer, Ebert, Markou, Engel (79. Flemming), Wiegand (71. Dubova), Haase, Beese (85. Rüstenberg), A. Schmidt (76. Fischer), Rische

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Warnecke (46. Lebenda), Apelt, Pötzsch, Winter, Müller (79. Sare), Eitner, Scheller, Schwabach (46. Heinicke), Elsner, Metzler

Tore: 1:0 Leandros Paris Markou (26.), 1:1 Abdoul Latife Lebenda (48.), 2:1 John Beese (52.), 3:1 Lennox Schmidt (64.), 4:1 Yannik Rische (76.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Zuschauer: 35