Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Der Heimbonus half der SG Wippertal (flex) am Samstag nicht, als sie sich vor 44 Zuschauern mit 3:6 (1:1) gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) geschlagen geben musste.

Mansfeld/MTU. Am Samstag haben sich die SG Wippertal (flex) und die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:6 (1:1).

Elias Valentin (JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Gordon Kindeleit (30.) erzielt wurde.

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die JSGer konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Mit einem Doppelpack von Elias Valentin erlangte die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) einen Vorsprung. Die Mansfelder blieben ihnen auf den Fersen. Jason Sturm versenkte den Ball in Spielminute 66. Gefährlich wurde es für die JSGer nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 2:4 aus. Valentin versenkte den Ball in der 73. Spielminute noch einmal. Zu all dem Jammer lenkte der Mansfelder den Ball in der 84. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Dann konnte JSG noch einen Erfolg verbuchen. Till Krüger schoss und traf in der 87. Spielminute. Spielstand 6:2 für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Unmittelbar darauf gelang es Julius Randhahn, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (90.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Apelt, Porth (62. Vondran), Kaiser (62. Thomas), Randhahn, Gießler, Sturm, Kindeleit, Schinke (90. Beutler)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Ruß (60. Zabel), Hattwig, Valentin, Krüger (88. Schmidt), Siebert (50. Brach), Störmer, Schaibler, Thiede (35. Theuring)

Tore: 0:1 Elias Valentin (29.), 1:1 Gordon Kindeleit (30.), 1:2 Elias Valentin (51.), 1:3 Elias Valentin (54.), 2:3 Jason Sturm (66.), 2:4 Elias Valentin (73.), 2:5 Cedric Schinke (84.), 2:6 Till Krüger (87.), 3:6 Julius Randhahn (90.); Schiedsrichter: Nico Niedzwiedz (Luth.Eisleben); Zuschauer: 44