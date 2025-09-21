Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: In der Partie am Sonntag war der SV Blau-Weiß Dölau gegenüber der SG Buna Halle-Neustadt machtlos und wurde 2:4 (1:2) besiegt.

Halle/MTU. Der SV Blau-Weiß Dölau und die SG Buna Halle-Neustadt haben sich am Sonntag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 2:4 (1:2).

Nach 13 Minuten schoss Mohamad Saleh Abdulhamid das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Spieler Nummer 21 den Ball ins Netz (28.).

Tor Nummer drei schoss Abdulhamid für Halle-Neustadt (41.). Es blieb spannend. Mohamad Saleh Abdulhamid traf für Halle-Neustadt (56). Spielstand 4:1 für die SG Buna Halle-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Spieler Nummer 21 den Ball erneut aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+4). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Hallenser aber nicht mehr ausgleichen. In Spielminute 94 handelte sich die SG Buna Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Weiß Dölau rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Buna Halle-Neustadt

SV Blau-Weiß Dölau: – Kaplanidis (70. Ecke), Nietschmann, Henze, Klein, Riedel, Junghardt (46. Khalel), Tyfko (74. Rammelt)

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Manndou, Abdulhamid, Taher, Ivanko, Seym, Riethe (68. Wagner), Dong, Gerlach (68. Ali), Ballhaus (77. Solyman), Vernau

Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (13.), 1:1 (28.), 1:2 Mohamad Saleh Abdulhamid (41.), 1:3 Mohamad Saleh Abdulhamid (56.), 1:4 Mohamad Saleh Abdulhamid (89.), 2:4 (90.+4); Schiedsrichter: Tim Treizel (Halle); Zuschauer: 51