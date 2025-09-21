Einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen die Turbine Halle II fuhr der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI ein.

Halle/MTU. Die 64 Besucher auf der Sportanlage Nietleben - Platz 2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Halle mit 2:1 (2:1) knapp.

Felix Blautzik (Nietlebener SV Askania 09 (Flex)) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde ein weiteres Tor durch Tony Rosenheinrich erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Minute 35: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) baut Führung auf 2:0 aus

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Spieler Nummer 8 den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Halle erlangte (38.). Die Hallenser sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Turbine Halle II

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Neutag (61. Forisch), Schröder, Blautzik (86. Alali), Preuß, Möhwald, Silber, Seidel (46. Scharschuh), Rosenheinrich, Müller, Wendt (74. Wonnay)

Turbine Halle II: Nuding – Schneider, Höppner, Kerscher, Runge, Hohl (37. Neumann), Nwanevu (67. Alahmad Alabdo), Heidelberger, Förster, Völker, Fox

Tore: 1:0 Felix Blautzik (4.), 2:0 Tony Rosenheinrich (35.), 2:1 (38.); Schiedsrichter: Marwin Wolf (Halle); Zuschauer: 64