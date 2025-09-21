Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI einen 2:1 (2:1)-Erfolg gegen die Turbine Halle II.

Halle/MTU. Die 64 Besucher auf der Sportanlage Nietleben - Platz 2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Halle mit 2:1 (2:1) knapp.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Felix Blautzik für Nietleben traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Hallenser waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde das zweite Tor durch Tony Rosenheinrich erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Spieler Nummer 8 den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Halle erlangte (38.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Turbine Halle II

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Preuß, Blautzik (86. Alali), Möhwald, Neutag (61. Forisch), Rosenheinrich, Müller, Wendt (74. Wonnay), Schröder, Silber, Seidel (46. Scharschuh)

Turbine Halle II: Nuding – Nwanevu (67. Alahmad Alabdo), Schneider, Fox, Förster, Heidelberger, Völker, Runge, Hohl (37. Neumann), Höppner, Kerscher

Tore: 1:0 Felix Blautzik (4.), 2:0 Tony Rosenheinrich (35.), 2:1 (38.); Schiedsrichter: Marwin Wolf (Halle); Zuschauer: 64