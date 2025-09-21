Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI einen 2:1 (2:1)-Erfolg gegen die Turbine Halle II.

Halle/MTU. Die 64 Besucher auf der Sportanlage Nietleben - Platz 2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Halle mit 2:1 (2:1) knapp.

Gleich nach Anpfiff schoss Felix Blautzik das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tony Rosenheinrich den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit 2:0 vorne – Minute 35

Nach wenigen Momenten gelang es Spieler Nummer 8, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu verschaffen (38.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Turbine Halle II

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Neutag (61. Forisch), Silber, Wendt (74. Wonnay), Müller, Rosenheinrich, Blautzik (86. Alali), Schröder, Preuß, Möhwald, Seidel (46. Scharschuh)

Turbine Halle II: Nuding – Völker, Hohl (37. Neumann), Heidelberger, Nwanevu (67. Alahmad Alabdo), Schneider, Runge, Höppner, Kerscher, Förster, Fox

Tore: 1:0 Felix Blautzik (4.), 2:0 Tony Rosenheinrich (35.), 2:1 (38.); Schiedsrichter: Marwin Wolf (Halle); Zuschauer: 64