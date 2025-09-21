Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI gelang dem Nietlebener SV Askania 09 (Flex) ein 2:1 (2:1)-Triumph über die Turbine Halle II.

Halle/MTU. Die 64 Besucher auf der Sportanlage Nietleben - Platz 2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Halle mit 2:1 (2:1) knapp.

Felix Blautzik (Nietlebener SV Askania 09 (Flex)) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde das zweite Tor durch Tony Rosenheinrich erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) führt mit 2:0 – 35. Minute

Nach wenigen Momenten gelang es Spieler Nummer 8, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu verschaffen (38.). Die Hallenser haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Turbine Halle II

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Schröder, Möhwald, Silber, Blautzik (86. Alali), Preuß, Seidel (46. Scharschuh), Müller, Wendt (74. Wonnay), Rosenheinrich, Neutag (61. Forisch)

Turbine Halle II: Nuding – Völker, Schneider, Heidelberger, Höppner, Runge, Kerscher, Hohl (37. Neumann), Nwanevu (67. Alahmad Alabdo), Fox, Förster

Tore: 1:0 Felix Blautzik (4.), 2:0 Tony Rosenheinrich (35.), 2:1 (38.); Schiedsrichter: Marwin Wolf (Halle); Zuschauer: 64