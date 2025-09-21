Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnte sich der Reideburger SV vor 36 Zuschauern über einen soliden 6:3 (2:2)-Erfolg gegen die SG Einheit Halle (Flex) freuen.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der Reideburger SV und die SG Einheit Halle (Flex) ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 6:3 (2:2).

Max Mücke (Reideburger SV) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Ben Müller (12.) erzielt wurde.

Reideburger SV Kopf an Kopf mit SG Einheit Halle (Flex) – 1:1 in Minute 12

Es stand Unentschieden. Die SG Einheit Halle (Flex) konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe versenkte den Ball in Minute 24. Die Hallenser nahmen aber nochmal Anlauf. Nino Frerichs traf in der 29. Minute. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Hallenser konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Azad Yildiz traf in Spielminute 53. So leicht ließen sich die Hallenser jedoch nicht unterkriegen. Marian Gläser versenkte den Ball in Spielminute 59 ein weiteres Mal, gefolgt von Nino Frerichs und Mücke (71., 87.). Spielstand 5:3 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Mücke, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:3 auszubauen (89.). Die Hallenser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Einheit Halle (Flex)

Reideburger SV: Schaaff (46. Schindler) – Henze (28. Drüppel), Gläser, (63. Bismark), Stelzner, Köhler, Mücke, Scholz (43. Reiss), Frerichs

SG Einheit Halle (Flex): Michels – Yildiz, Barrot, Onoharigho, Sharka, Efionayi Efe, Ahmadi (46. Hein), Müller

Tore: 1:0 Max Mücke (8.), 1:1 Ben Müller (12.), 1:2 Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (24.), 2:2 Nino Frerichs (29.), 2:3 Azad Yildiz (53.), 3:3 Marian Gläser (59.), 4:3 Nino Frerichs (71.), 5:3 Max Mücke (87.), 6:3 Max Mücke (89.); Schiedsrichter: Constantin Bleck (Halle); Zuschauer: 36