Dem Reideburger SV gelang es am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, die SG Einheit Halle (Flex) mit 6:3 (2:2) zu besiegen. 36 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Max Mücke für Reideburg traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Ben Müller den Ball ins Netz (12.).

Reideburger SV Kopf an Kopf mit SG Einheit Halle (Flex) – 1:1 in Minute 12

Spielstand 1:1. Das Hallenser Team ging in die Vollen und errang die Führung. Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe schoss und traf in der 24. Spielminute. So leicht ließen sich die Hallenser jedoch nicht abhängen. Nino Frerichs versenkte den Ball in der 29. Minute. Gleichstand. Die Hallenser schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Azad Yildiz schoss und traf in der 53. Minute. So leicht ließen sich die Hallenser jedoch nicht abhängen. Marian Gläser versenkte den Ball in Minute 59 ein weiteres Mal, gefolgt von Nino Frerichs und Mücke (71., 87.). Spielstand 5:3 für den Reideburger SV.

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Nur zwei Spielminuten später konnte Mücke (Reideburg) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 6:3 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Die Hallenser sicherten sich somit Platz sechs.

Reideburger SV: Schaaff (46. Schindler) – Köhler, Henze (28. Drüppel), Scholz (43. Reiss), Mücke, Stelzner, Frerichs, Gläser, (63. Bismark)

SG Einheit Halle (Flex): Michels – Sharka, Ahmadi (46. Hein), Yildiz, Efionayi Efe, Barrot, Müller, Onoharigho

Tore: 1:0 Max Mücke (8.), 1:1 Ben Müller (12.), 1:2 Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (24.), 2:2 Nino Frerichs (29.), 2:3 Azad Yildiz (53.), 3:3 Marian Gläser (59.), 4:3 Nino Frerichs (71.), 5:3 Max Mücke (87.), 6:3 Max Mücke (89.); Schiedsrichter: Constantin Bleck (Halle); Zuschauer: 36