Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnte sich der Reideburger SV vor 36 Zuschauern über einen soliden 6:3 (2:2)-Sieg gegen die SG Einheit Halle (Flex) freuen.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der Reideburger SV und die SG Einheit Halle (Flex) ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 6:3 (2:2).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Max Mücke für Reideburg traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Hallenser konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Ben Müller der Torschütze (12.).

Es stand Unentschieden. Die SG Einheit Halle (Flex) konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe schoss und traf in Spielminute 24. Die Hallenser nahmen aber nochmal Anlauf. Nino Frerichs schoss und traf in der 29. Minute. Gleichstand. Die Hallenser schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Azad Yildiz schoss und traf in Minute 53. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Marian Gläser versenkte den Ball in der 59. Minute zum zweiten Mal, gefolgt von Nino Frerichs und Mücke (71., 87.). Spielstand 5:3 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Schon zwei Spielminuten darauf konnte Mücke (Reideburg) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 6:3 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Die Hallenser sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Einheit Halle (Flex)

Reideburger SV: Schaaff (46. Schindler) – Gläser, Stelzner, Scholz (43. Reiss), Frerichs, Henze (28. Drüppel), Mücke, (63. Bismark), Köhler

SG Einheit Halle (Flex): Michels – Ahmadi (46. Hein), Yildiz, Müller, Barrot, Sharka, Efionayi Efe, Onoharigho

Tore: 1:0 Max Mücke (8.), 1:1 Ben Müller (12.), 1:2 Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (24.), 2:2 Nino Frerichs (29.), 2:3 Azad Yildiz (53.), 3:3 Marian Gläser (59.), 4:3 Nino Frerichs (71.), 5:3 Max Mücke (87.), 6:3 Max Mücke (89.); Schiedsrichter: Constantin Bleck (Halle); Zuschauer: 36