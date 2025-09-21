Der Reideburger SV erzielte am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 36 Fußballfans einen klaren 6:3 (2:2)-Sieg gegen die SG Einheit Halle (Flex).

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der Reideburger SV und die SG Einheit Halle (Flex) ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 6:3 (2:2).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Max Mücke für Reideburg traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Ben Müller (12.) erzielt wurde.

Minute 12 Reideburger SV gleichauf mit SG Einheit Halle (Flex) – 1:1

Spielstand 1:1. Das Hallenser Team legte nochmal nach und erkämpfte sich einen Vorsprung. Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe versenkte den Ball in Spielminute 24. So leicht ließen sich die Hallenser jedoch nicht abhängen. Nino Frerichs traf in Minute 29. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Hallenser konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Azad Yildiz traf in Spielminute 53. So einfach ließen sich die Hallenser nicht abhängen. Marian Gläser traf in Minute 59 ein weiteres Mal, gefolgt von Nino Frerichs und Mücke (71., 87.). Spielstand 5:3 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Mücke, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:3 zu festigen (89.). Die Hallenser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Einheit Halle (Flex)

Reideburger SV: Schaaff (46. Schindler) – Henze (28. Drüppel), Scholz (43. Reiss), Mücke, Gläser, (63. Bismark), Frerichs, Köhler, Stelzner

SG Einheit Halle (Flex): Michels – Barrot, Yildiz, Ahmadi (46. Hein), Sharka, Müller, Efionayi Efe, Onoharigho

Tore: 1:0 Max Mücke (8.), 1:1 Ben Müller (12.), 1:2 Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (24.), 2:2 Nino Frerichs (29.), 2:3 Azad Yildiz (53.), 3:3 Marian Gläser (59.), 4:3 Nino Frerichs (71.), 5:3 Max Mücke (87.), 6:3 Max Mücke (89.); Schiedsrichter: Constantin Bleck (Halle); Zuschauer: 36