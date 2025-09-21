Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnte sich der Reideburger SV vor 36 Zuschauern über einen soliden 6:3 (2:2)-Erfolg gegen die SG Einheit Halle (Flex) freuen.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der Reideburger SV und die SG Einheit Halle (Flex) ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 6:3 (2:2).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Max Mücke für Reideburg traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Ben Müller den Ball ins Netz (12.).

Beim 1:1 blieb es jedoch nicht. Halle ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe schoss und traf in Spielminute 24. Die Hallenser nahmen aber nochmal Anlauf. Nino Frerichs traf in der 29. Spielminute. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Hallenser konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Azad Yildiz traf in Minute 53. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Marian Gläser schoss und traf in der 59. Minute zum zweiten Mal, gefolgt von Nino Frerichs und Mücke (71., 87.). Spielstand 5:3 für den Reideburger SV.

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Mücke den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 6:3 verfestigte (89.). Damit war der Erfolg der Hallenser gesichert. Die Hallenser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Reideburger SV: Schaaff (46. Schindler) – Scholz (43. Reiss), Mücke, Frerichs, Gläser, Köhler, Henze (28. Drüppel), (63. Bismark), Stelzner

SG Einheit Halle (Flex): Michels – Efionayi Efe, Müller, Barrot, Onoharigho, Sharka, Yildiz, Ahmadi (46. Hein)

Tore: 1:0 Max Mücke (8.), 1:1 Ben Müller (12.), 1:2 Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (24.), 2:2 Nino Frerichs (29.), 2:3 Azad Yildiz (53.), 3:3 Marian Gläser (59.), 4:3 Nino Frerichs (71.), 5:3 Max Mücke (87.), 6:3 Max Mücke (89.); Schiedsrichter: Constantin Bleck (Halle); Zuschauer: 36