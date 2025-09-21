Dem Reideburger SV glückte es am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, die SG Einheit Halle (Flex) mit 6:3 (2:2) zu besiegen. 36 Zuschauer waren live dabei.

Max Mücke (Reideburger SV) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Ben Müller (12.) erzielt wurde.

Spielstand 1:1. Das Hallenser Team ging in die Vollen und erkämpfte sich die Führung. Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe schoss und traf in Spielminute 24. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Nino Frerichs traf in der 29. Minute. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Hallenser konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Azad Yildiz versenkte den Ball in Minute 53. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Marian Gläser traf in der 59. Spielminute ein weiteres Mal, gefolgt von Nino Frerichs und Mücke (71., 87.). Spielstand 5:3 für den Reideburger SV.

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Schon zwei Minuten darauf konnte Mücke (Reideburg) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 6:3 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Der Reideburger SV sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Einheit Halle (Flex)

Reideburger SV: Schaaff (46. Schindler) – Scholz (43. Reiss), Köhler, Mücke, (63. Bismark), Stelzner, Henze (28. Drüppel), Frerichs, Gläser

SG Einheit Halle (Flex): Michels – Yildiz, Müller, Onoharigho, Efionayi Efe, Barrot, Sharka, Ahmadi (46. Hein)

Tore: 1:0 Max Mücke (8.), 1:1 Ben Müller (12.), 1:2 Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (24.), 2:2 Nino Frerichs (29.), 2:3 Azad Yildiz (53.), 3:3 Marian Gläser (59.), 4:3 Nino Frerichs (71.), 5:3 Max Mücke (87.), 6:3 Max Mücke (89.); Schiedsrichter: Constantin Bleck (Halle); Zuschauer: 36