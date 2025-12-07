Die SG Buna Halle-Neustadt sicherte sich am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen die Turbine Halle II.

Halle/MTU. Die 20 Besucher auf dem Sportplatz Buna Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Halle mit 2:1 (2:0) knapp.

Gleich nach Anpfiff schoss Mohamad Saleh Abdulhamid das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Die Turbine Halle II steckte einmal Gelb ein (20.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Abdulhamid den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 7

42. Minute: SG Buna Halle-Neustadt vorne dank zwei Treffern von Mohamad Saleh Abdulhamid – 2:0

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die Turbine Halle II steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Richard Nnamdi Menzer (Halle) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Halle erzielen (54.). Die SG Buna Halle-Neustadt rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Buna Halle-Neustadt – Turbine Halle II

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Taher, Dong, Seym, Abdulhamid (73. Riethe), Ballhaus, Vernau, Gerlach, Manndou, Ali, Ivanko

Turbine Halle II: Frehse – Völker, Nwancha, Menzer, Neumann, Merschky (46. Herz), Nwanevu (46. Schroeder), Alassaf Alasaad, Runge, Dichtl

Tore: 1:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (10.), 2:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (42.), 2:1 Richard Nnamdi Menzer (54.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 20