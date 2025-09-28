Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem unglaublichen 7:1 (3:1) fegte das Team der SG Einheit Halle (Flex) die JSG Mansfelder Grund am Sonntag vom Spielfeld.

Halle/MTU. Siebenmal hat die SG Einheit Halle (Flex) am Sonntag gegen die Rivalen aus JSG eingenetzt. 7:1 (3:1) für die Hallenser.

Ucheckukwu Francis Onoharigho (SG Einheit Halle (Flex)) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Noah Pepe Weißenborn (18.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen SG Einheit Halle (Flex) und JSG Mansfelder Grund – Minute 18

Fünf mal mussten die JSGer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 6:1 für die SG Einheit Halle (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Die JSG Mansfelder Grund steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der Nachspielzeit nutzte die SG Einheit Halle (Flex) noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Henry Andreas Pratzer (Halle) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+3). Mit 7:1 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SG Einheit Halle (Flex) – JSG Mansfelder Grund

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – Yildiz, Efionayi Efe, Barrot, L. Müller (23. Michels), B. Müller, Ahmadi, Wessely (70. Schäfer), Sharka (46. Hein), Onoharigho

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Apel, Wilfling, Peuckert, Zeuch, Göbel, Schlolaut, Weißenborn, Sprenger, Lischka (21. Hofmann), Jalowietzki

Tore: 1:0 Ucheckukwu Francis Onoharigho (9.), 1:1 Noah Pepe Weißenborn (18.), 2:1 Mika Wessely (23.), 3:1 Elias Michels (25.), 4:1 Ucheckukwu Francis Onoharigho (57.), 5:1 Ucheckukwu Francis Onoharigho (69.), 6:1 Elias Michels (81.), 7:1 Henry Andreas Pratzer (90.+3); Schiedsrichter: Raoul Ludwig (Halle); Zuschauer: 15