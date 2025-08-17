Kein Punktgewinn für SG Einheit Halle (Flex): Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) hinnehmen.

Halle/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Florian Saal. Der Trainer von Halle musste sein Team bei einer 1:2 (0:1)-Niederlage gegen JSG beobachten.

Till Krüger (JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die JSGer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Wieder war Krüger der Torschütze (58.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Minute 58: SG Einheit Halle (Flex) liegt 0:2 zurück

Das letzte Tor der Partie fiel 24 Minuten nach der Halbzeitpause, als Mustafa Ahmadi den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Halle erlangte (69.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Einheit Halle (Flex) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die SG Einheit Halle (Flex) rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SG Einheit Halle (Flex) – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

SG Einheit Halle (Flex): – Kammerer, Efionayi Efe (70. Schäfer), Hein (25. Ahmadi), Barrot, Dobischok, B. Müller, Wessely, Sharka, L. Müller, Yildiz

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Geier, Theuring, Krüger, Brach (29. Ebert), Härzer, Ruß, Röhr, Schmidt (38. Kinkal), Siebert, Störmer

Tore: 0:1 Till Krüger (8.), 0:2 Till Krüger (58.), 1:2 Mustafa Ahmadi (69.); Schiedsrichter: Luay Maslmani (Halle); Zuschauer: 43